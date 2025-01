Hui – ein schneidiges Schneelüfterl pfeift ums Eck, als wir beim Färberwirt in Bad Zell eintreffen. Schnell hinein in die gute Stube, die auch am frühen Nachmittag gut besucht ist. Ein Blick auf die Teller der Gäste lässt keine Zweifel aufkommen. Traditionelle Kost steht hier hoch im Kurs.