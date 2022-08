Hügel rauf, Hügel runter, hinein ins Wäldchen, raus aus dem Wäldchen, vorbei an unzähligen Getreide- und Maisfeldern, dann ist das Ziel erreicht. Das "La Putia Sicilia" in der Lasberger Ortschaft Pilgersdorf 3 zu finden ist gar nicht so einfach. Nur ein kleines, kaum wahrnehmbares Hinweisschild weist den Weg zum Gut Vordermoos. Einmal angekommen, stellt sich sofort ein Gefühl der Entschleunigung ein. Ruhig und beschaulich ist es hier, leichter Wind streichelt die Mühlviertler Hügellandschaft