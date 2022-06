Schön dekoriertes Essen und Heurigen-Flair

Ein lauschiger Gastgarten, Hortensien in Tontöpfen, jede Menge schattige Platzerl, grün-weiß karierte Tischdecken und sehr freundliches Personal – der erste Eindruck im Restaurant Fischermandl im Hotel Nöserlgut in Linz ist bestens. Man kommt sich fast vor wie bei einem Heurigen in Grinzing. Dass unsere Reservierung vergessen wurde, tut nichts zur Sache: Wir bekommen auch so einen guten Platz und blättern in der Speisekarte, die darüber informiert, dass man das Gemüse hier täglich frisch bei ausgewählten Lieferanten der Umgebung bezieht. Geführt wird das Lokal seit zehn Jahren von Heidi und Helmut Lechner, die aus dem Oberpinzgau nach Linz gekommen sind, um das Nöserlgut zu übernehmen – ein Haus mit Geschichte, das als Noeserl Gueth im 17. Jahrhundert zum ersten Mal erwähnt wurde. Heute ist das Gut ein Hotel mit dem dazugehörigen Restaurant Fischermandl.

Die Spargelcremesuppe (4,90 Euro) ist sämig, gschmackig und wird mit Kräutern und Croûtons serviert. Auch das kleine Beef Tartare (12,90) kommt reichlich dekoriert aus der Küche, mit ein bisschen Spargel, hauchdünnen Radieschenscheiben und Tomaten. Das Beef selbst ist passabel gewürzt.

Beef Tartare sieht nicht nur köstlich aus, es schmeckt auch so.

Die gebackenen Brie-Eckerl (11,90) liegen ebenfalls auf einem bunten Salatbett, allerdings fehlt die wichtigste Zutat: der Käse. Die Kellnerin nimmt das "Auslaufmodell" zurück, entschuldigt sich und bringt ein Eckerl mit Käse.

Die Brie-Eckerl wurden leider ohne Käse, dafür mit viel Salat serviert

Frittiert und paniert ist im Restaurant Fischermandl sehr vieles, auch die Spargelrollen (14,90), in denen sich Schinken, Spargel und Käse zu einem wohlschmeckenden Gemisch vereinen. Das Backhendl (15,50) ist ausgelöst, ohne Haut und wunderbar saftig, der Erdäpfelsalat hat etwas zu viel Essig erwischt. Die frischen Fettuccine mit cremiger Spargelsauce, Kresse und Tomatenchutney (13,90) sind leider nicht wirklich al dente. Zum Abschluss zergeht das Nougatmousse (7,90) auf der Zunge.

Ein abenteuerliches Nudelgericht

Fazit: Alle Gerichte sind spektakulär dekoriert und eine echte Augenweide. Luft nach oben gibt es bei den Nudelgerichten, die etwas abenteuerlich arrangiert werden.

Fischermandl

Kategorie: Restaurant

Adresse: Landwiedstr. 69

4020 Linz

Telefon: 0732/683326

Ruhetag: Sa., So., Feiertag

Homepage: noeserlgut.at

Barrierefreiheit gegeben