Restaurantkritik: Italienische Gastlichkeit mit kleinen Schönheitsfehlern

Durch die Eingangstüre geht es von Österreich im nächsten Schritt direkt nach Italien. Das Team von „La Locanda da Dino“ in Dietach versteht es auf Anhieb, Wohlfühlatmosphäre zu zaubern. Als Gast kommt es einem so vor, als säße man am Küchentisch einer italienischen „Mamma“. Die Einrichtung ist geschmackvoll und gediegen, das Service kompetent und herzlich. Dass ändert sich auch nicht, als am Freitagabend das Lokal gut gefüllt ist.