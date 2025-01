Gasthof zur Kanne in St. Florian: Ein Ort des guten Geschmacks

Eines gleich vorweg: Wer im Landgasthof zur Kanne in St. Florian bei Linz speisen möchte, muss Bargeld in der Tasche haben. Denn Elke Koch und Florian Koppler, die seit 1995 das Haus führen, akzeptieren weder Bankomat- noch Kreditkarten. Und das aus gutem Grund, wie sie in der Speisekarte proklamieren: zur Rettung des Bargelds. „Denn eine Gesellschaft, die das Bargeld aufgibt, verliert die Freiheit“, heißt es weiter.