Restaurantkritik: Ausdauernd speisen im Wirtshaus zum Bootshaus

Ein wenig versteckt liegt das Bootshaus des Puchenauer Rudervereins Wiking zwischen Wohnhäusern und Tennisplätzen. Darin ist im Erdgeschoss ein kleines Gasthaus mit 45 Plätzen untergebracht, der an der Donau gelegene Gastgarten ist mit einem besonders idyllischen Ausblick in die Hügel des Donautals gesegnet. Nicht nur Sportler kehren gerne in das Gasthaus ein, dessen Gaststube mit Pokalen und Ruderbildern von den Erfolgen der Ruderer zeugt.