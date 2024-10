Im Restaurant Pepe Nero: Eine kleine, feine Trattoria mitten im Hausruckviertel

Für unseren Besuch in der Trattoria Pepe Nero (Schwarzer Pfeffer) im Ortszentrum von Wallern an der Trattnach haben wir einen Dienstagabend gewählt. Von außen ist das Gebäude unscheinbar, auf der Fassade prangt noch der Name einer ehemaligen Bäckerei, was irreführend ist. Drinnen hingegen ist das kleine Lokal mit Platz für knapp 50 Gäste schön und gemütlich eingerichtet. Bei unserem Eintreffen um 18 Uhr ist das Restaurant bereits gut besucht, das Publikum bunt gemischt.