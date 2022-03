Reiterstüberl, Jausenstation, Wirtshaus. Die Moser Alm der Familie Lumetsberger-Danninger in Mönchdorf vereinte viele Gastronomien unter einem Dach. Mit der Rückkehr von Sohn Niko stehen die Zeichen auf Gourmet-Alm. Der junge Koch kehrte nach Einsätzen bei Lukas Kapeller und Georg Essig zurück in den elterlichen Betrieb und will künftig an den noblen Schrauben drehen, um sein Handwerk präsentieren zu können.