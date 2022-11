Hacklpizza: Lust auf den gamsigen Olaf

Schon die Speisekarte zaubert einem ein Lächeln ins Gesicht: Der "gamsige Olaf" findet sich darauf genauso wie der "erotische Manfred" und die "goldige Rosi".

Ersterer lockt mit Crème fraîche, Pancetta, Grünkohl und Butternusskürbis-Trüffelcreme, zweiterer mit Knoblauch, getrockneten Tomaten, Basilikum und die dritte mit Kürbis-Kokoscreme, Gorgonzola, Honig, Thymian, Walnüssen und in Zitronendressing eingelegtem Radicchio.

Was den drei Herrschaften gemeinsam ist, ist, dass sie Pizzen sind, und das sogar ausgezeichnete – immerhin wählte das Falstaff-Magazin die Hacklpizza im zweiten Jahr ihres Bestehens zum besten Pizzalokal Oberösterreichs. Hacklpizza-Chefin Valerie Hollstein, eigentlich angehende Physikerin, hat das Pizzabacken im Lockdown erlernt, als Geheimnis sieht sie den Teig, dem sie vier Tage Zeit lässt um zu fermentieren.

Seit 1503 ist das Gebäude am Graben in Gmunden immer wieder Heimat eines Gastronomiebetriebes – seit Sommer 2021 zeigen Hollstein und ihr aus Chile stammender Freund Michel Davy darin ihre österreichischen Pizzakreationen.

Die Pizzen sind fluffig und kreativ belegt. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Das Ergebnis überzeugt das Publikum – im urig-traditionellen Ambiente der Hacklpizza ist jeder Tisch besetzt. Die "fromme Helene" (18 Euro) lockt mit Ricotta, Ziegenkäse, in Honig eingelegten Birnen, Prosciutto crudo und Pinienkernen. Süß, salzig und mit Biss – die spannende Geschmackskombination überzeugt ab dem ersten Bissen. Auch den "griawigen Waldo" (18 Euro) mit Pestocreme, Champignons, Speckwürfeln, Petersilie und Schwammerln der Saison hat man so noch nie auf einer Speisekarte angetroffen – gerne aber jederzeit wieder! Die Salat-Auswahl wird einfach gehalten – der Chef (9,50 Euro) ist Pflücksalat mit Parmesan, Tomaten und Pinienkernen, die Chefin (10,50 Euro) hat zusätzlich Büffelmozzarella und Pesto genovese anzubieten. Was mit einem Lächeln begonnen hat, endet auch mit einem glücklichen Gesicht – freundliches Service, schmackhaftes Essen und somit eine Bank für ein nettes Einkehren.

Salat kommt in den Varianten "Chef" und "Chefin"

Übrigens: Der Teig der Pizzen wird vier Tage lang kalt fermentiert, was dazu führt, dass er trotz eines geringen Hefeanteils luftig wird. Ausgetüftelt haben das nach neapolitanischem Vorbild während des Lockdowns Valerie Hollstein und Michel Davy.