Gut essen vor traumhafter Kulisse

Eigentlich sollte es immer schön und warm sein, wenn man ins Restaurant im Landhotel Mariensäule in der Gemeinde Wernstein (wenige Kilometer von Schärding entfernt) zum Essen geht. Denn der Blick von der Gastgartenterrasse aus auf Inn(brücke), Burg Wernstein oder Schloss Neuburg auf bayerischer Seite ist großartig – zu jeder Jahreszeit. Doch damit würde man den Eindruck erwecken, ein Besuch der Gaststube lohne sich weniger – und das stimmt nicht. Auch diese ist stimmungsvoll und bietet einen würdigen Rahmen für die feine Küche des Hauses.

Dass bei unserem Besuch gerade Wildwochen waren, sollte sich als delikater Zufall erweisen. Die wunderbar cremige und keineswegs überladene Steinpilzsuppe (4,50 Euro) wurde zum gelungenen kulinarischen Auftakt an diesem Abend. Der Hirschbraten in Rotweinsauce mit Kroketten und Blaukraut (16,90 Euro) – sehr g’schmackig und zart – kam fein angerichtet an den Tisch. Und auch die Wildschweinpfanne mit Spätzle, Speckbohnen und Pilzsauce (16,90 Euro) – zart und auf den Punkt gegartes Fleisch – ließ keine Wünsche übrig.

Es spricht für das Restaurant, dass das Speisenangebot auf der Karte klein gehalten ist.

Das Wildangebot wird noch durch Rehragout (15,50 Euro) und an Samstagen und Sonntagen durch Ente mit Knödel und Blaukraut (18, 90 Euro) ergänzt. Ja – und auch eine Wildcremesuppe (4,50 Euro) gibt es während der Wildwochen, die noch bis einschließlich 6. November dauern.

Auch der Wirtshaus-Klassiker Wiener Schnitzel (14,90 Euro) fiel nicht aus der Rolle.

Liebhaber von Süßem kommen mit warmem Apfelstrudel oder Topfenstrudel mit Eis, Schlag und Vanillesauce (5,90 Euro) garantiert auf ihre Rechnung. Sehr empfehlenswert sind auch die Torten (von fruchtig bis zur Topfenvariation).

Dass der herbstliche Ausflug ins Hotel-Restaurant Mariensäule so gut in Erinnerung blieb, lag auch an der überaus freundlichen und herzlichen Bedienung, die uns hier geboten wurde.

Eingang zum Restaurant im Landhotel Mariensäule Wernstein Bild: OÖN

Landhotel Mariensäule

Kategorie: Landgasthaus

Adresse: 4783 Wernstein am Inn, Innstraße 17

Telefon: 07713 / 66080

Ruhetag: Montag, Dienstag

Homepage: www.mariensaeule.at

Barrierefreiheit gegeben

Service: 4 von 6 Kochlöffel

Küchenleistung: 4 von 6 Kochlöffel

Ambiente: 4 von 6 Kochlöffel

Übrigens: Die Wildwochen dauern noch bis Sonntag, 6. November.

Und sollte es im Lokal einmal länger werden: Man kann im Hotel auch übernachten, 14 Zimmer stehen zur Verfügung.

Die Wirtshaus- und Restauranttests werden von einem Team von Redakteurinnen und Redakteuren anonym durchgeführt.