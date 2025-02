Restauranttest: Goldene Pagode in Linz

Adalbert Stifter galt nicht gerade als Kostverächter. Er liebte Haselhuhn und Tauben, speiste sechs Mal am Tag und konnte zu Mittag locker sechs Forellen verdrücken. Dass sich ausgerechnet an seinem Platz, dem Linzer Adalbert-Stifter-Platz, ein Restaurant seit mehr als 40 Jahren hält, hätte den Schriftsteller sicher sehr erfreut. Die 1984 eröffnete Goldene Pagode gilt in Linz mittlerweile als Klassiker und zählt laut eigenen Angaben zu den ältesten Asia-Restaurants in Oberösterreich.