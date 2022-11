Erleben Sie moderne Foodtrends, bewährte Klassiker, eine Vielzahl an Gewürzen und viel Leidenschaft für das Thema Lebensmittel." Mit diesen Worten wirbt das Kulinario in der Linzer Herrenstraße auf seiner Homepage um Gäste. Und genau das durften wir bereits zweimal bei Besuchen in diesem Lokal erleben. Wir kamen daher mit hohen Erwartungen zum Testessen in das Restaurant und freuten uns darauf, uns mit einem vegetarischen und einem Fischmenü verwöhnen zu lassen.