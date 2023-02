Gemütlich-rustikale Hausmannskost

Das Wirtshaus am Rande des Kürnberger Waldes in Leonding ist seit mehr als einem Jahrhundert ein beliebter Treffpunkt. Mit November des Vorjahres hat Dragan Culibrk den Alhartinger Hof von Gerald Koblmüller übernommen, der sich nach 18 Jahren aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen musste. Den Leondingern ist auch der neue Wirt wohlbekannt, hat er zuvor doch zwölf Jahre lang beim Rathauswirt im Service gearbeitet. Am Grundkonzept des Alhartinger Hofs hat sich im Großen und Ganzen nicht viel