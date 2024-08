Gasthaus Schupf’n: Ehrliche Küche in Rohr mit Vorspeise zum Niederknien

Der Genuss fängt in der Schupf’n – einer geschmackvoll adaptierten Scheune – bereits vor dem Essen an: In einem ruhigen Eck im Gastgarten an Tisch 38 mit Blick auf Felder, Zug, die Krems und Schloss Achleiten. Hier lässt es sich aushalten. Zumal das Essen im Betrieb von Silke und Reini Guttner locker mit der schönen Aussicht mithalten kann.