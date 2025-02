Seit Mai vergangenen Jahres sind mit Martina und Manuel Gadermayr zwei neue Wirtsleute im Traditionswirtshaus in der Linzer Gasse in Ried im Innkreis am Werk. Dort, wo einst im „Gasthaus zur Hölle“ und später beim „Platzlwirt“ Gäste bewirtet wurden, gab es zuletzt einen regen Pächterwechsel.