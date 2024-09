Gasthaus Hohe Linde: Hier stimmt das Gesamtpaket

Licht und Schatten im Gasthaus Hohe Linde: Aber wirklich nur, was das Wetter betrifft. Da wechseln an diesem Nachmittag im Gastgarten auf 558 Metern Seehöhe mit unvergleichlichem Blick auf das Steyrtal Sonne, Wolken und Regen einander ab. Das Gasthaus ist gut gefüllt. Die Erwartungen sind hoch, man hört viel Gutes von der „Lindn“. Was schon beim Ankommen auffällt: Inhaber Christian Tretter-Ploner hat in den vergangenen Jahren kräftig in den Betrieb investiert – innen wie außen