Gasthaus Gorfer in Garsten: Vielschichtig in der Oaschicht

Man muss ihn bewusst suchen – den Gorfer in Garsten. Das Bauernhaus, in dem sich der Wirt befindet, liegt eher abseits von dicht befahrenen Straßen. Und auch wenn Steyr nicht weit ist, fühlt man sich ein bisserl wie in der Oaschicht. Aber Suche und Besuch lohnen sich allemal, wenn man rechtzeitig reserviert hat. Denn offen ist der Gorfer nur von Freitag bis Sonntag. Und Geheimtipp ist er in der Region auch keiner mehr.