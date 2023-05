Fusionsküche im Mühlviertel

Damit würde man bei einem Gasthaus am Hauptplatz in Freistadt nicht rechnen: Neben Pizzen und Backhendl stehen in Foxi’s Schlosstaverne auch Speisen wie Karaage, ein japanisches Gericht aus frittiertem Hühnerfleisch oder Gemüse, oder thailändisches Dal, ein Eintopfgericht, auf der Karte. Zu verdanken ist diese Fusionsküche Christoph Rudelstorfer, der vor sechs Jahren die Schlosstaverne von seinem Vater Gerhard übernommen hat.