Freistil: Feiner Zwirn und urbanes Flair

Einkaufszentren, Möbelhäusern und Bekleidungsläden mit integrierter Gastronomie haftet manchmal ein schaler Beigeschmack an. Das gastronomische Zusatzangebot dient eher als Möglichkeit, den Einkauf Revue passieren zu lassen und sich einfach auszurasten, als erstklassig essen zu gehen.

Freilich funktioniert es auch anders und feine Restaurants locken Genießer in die Kaufhäuser. Man muss nur nach London schauen, wo in exklusiven Warenhäusern ebenso vorzügliches Essen geboten wird. Etwas beschaulicher, aber nicht minder köstlich läuft es im bayerischen Sternerestaurant Johanns in Waldkirchen, das sich im Modehaus Garhammer befindet. Und noch eine Spur abgespeckter ist Kolm Moden in Freistadt zu sehen – ein Geschäft mit trendigen und schicken Kleidungsstücken. Im ersten Stock befindet sich das Freistil, das mit Anfang des neuen Jahres von Maria Freudenthaler betrieben wird. Der Freistil-Mitgründer und ehemalige Pächter Patrick Grubauer widmet sich wieder verstärkt seinem Gasthaus in Hirschbach.

Die Einrichtung ist gleich geblieben. Hell, freundlich, modern und jugendlich mit Hängeschaukeln und einem Blick auf die wenig charmante alte Umfahrungsstraße mit unzähligen Geschäften, wie sie in nahezu jedem Vorort zu finden sind. Dafür entschädigt das überaus freundliche und aufmerksame Personal, das man sich in anderen Betrieben durchaus öfters wünschen würde.

Kulinarisch reicht das Angebot vom Frühstück über preiswerte Mittagsmenüs und ein paar Hauptspeisen bis hin zu einer Snackkarte und verschiedenen Pizzen.

Das Mittagsmenü um 9,90 Euro beinhaltet zum Beispiel eine sämige Wiener Kartoffelsuppe mit knusprigen Brotwürfeln und fein gehachelten Knoblauchscheiben, die keineswegs penetrant wirken. Die Hauptspeise, eine gefüllte Hühnerbrust, ist etwas trocken, gewinnt allerdings durch den cremigen Kräuterfrischkäse. Der leicht kümmelige Erdäpfelstampf ist tadellos, das Gemüse knackig.

Melange aus nah und fern: Nudeln mit asiatischem Touch... Bild: Philipp Braun

Alternativ freuen sich Liebhaber von Sesamnudeln über deren leichte Pikanz. Das als "asiatisch" beschriebene Gemüse wie Staudensellerie, Karotten oder Zucchini kann man mit einem buddhistischen Lächeln quittieren. Gerne verwendet das Küchenteam regionale Zutaten wie die Lachsforelle aus dem Aisttal (15,90 Euro), die in Kombination mit Sesamdressing, buntem Salat, einer großen Handvoll Walnüssen und ziemlich kalten Ananasstücken einen der vier angebotenen Salate darstellt.

...Mühlviertler Forelle auf exotischem Salat... Bild: Philipp Braun

Süßspeisen werden geliefert oder selbst produziert. Zum Beispiel barock wirkender Panna cotta (4,90 Euro) mit erfrischendem Himbeerspiegel auf dem Boden und knackigen Kokoschips als Deko – pfiffig im Rexglas serviert. Ergibt in Summe knappe vier Kochlöffel.

...und „Panna cotta“ mit Himbeeren und Kokos. Bild: Philipp Braun

Freistil

Kategorie: Kaffee, Bar, Restaurant

Industriestraße 1, 4240 Freistadt

Telefon: 0660/3019303

Ruhetag: Sonntag

www.freistil-freistadt.at (Homepage im Aufbau)

Küchenleistung: 4 von 6 Kochlöffeln