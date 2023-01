Fein speisen in einmaliger Lage mit Blick über Steyr

Die Steyrer waren mit dem gastronomischen Angebot im ehemaligen Wehrturm über der Stadt am Zusammenfluss von Enns und Steyr nicht verwöhnt. Seit fast einem Jahr sind Vanessa Burmeier und ihr Partner Moritz Mayr – Sohn des Wirts vom Landgasthof Mayr in St. Ulrich – am Werken. Das hohe Niveau am Tabor hat sich herumgesprochen. Kurzfristig ist abends kaum ein Tisch zu bekommen.

In der Küche der im Inneren sanft renovierten Befestigungsanlage rührt Gregor Lubowski um. Der zeigt vor allem mit seinen Menüs, was er bei mehreren hauben- und sternegekrönten Köchen gelernt hat. Er nennt immerhin den Koch des Jahres Max Natmessnig von der Roten Wand in Lech und Alain Weissgerber vom Taubenkobel im Burgenland seine Lehrmeister.

Butterweich, der in Salzlake eingelegte Saibling. Bild: OÖN

Aus dem Menü, das drei- (52 Euro) oder sechsgängig (89) serviert wird, sticht der Fisch bei zwei Gängen hervor. Statt des angekündigten Zanders wurde Saibling kredenzt, einmal in der Salzlake mariniert, dann perfekt kurz angebraten und lauwarm mit Mandeltarte serviert. Die Kombination mit der Süße entpuppte sich als angenehme Überraschung.

Die Weinbegleitung zum Menü – wir können nur die dreigängige (18 Euro) beurteilen – war fein zusammengestellt. Wie überhaupt die Weinkarte abwechslungsreich gestaltet ist und nicht nur bekannte Namen enthält, sondern auch private Vorlieben der Gastgeber.

Mandarineneis schloss mit einer nicht zu schweren Nougat-Tartelette den Magen. Bild: OÖN

Das À-la-carte-Angebot enthält solide Klassiker der österreichischen Wirtshausküche wie Kalbsschnitzerl (23,50 Euro) und Tafelspitz mit den bekannten Beilagen bis hin zu Schnittlauchsauce und Apfelkren (21,90). Einzig die marinierte rote Rübe als Vorspeise bot einen kleinen Anlass zu Kritik: Die Stücke waren in ihrer Größe nicht mehr mundgerecht – dieses Feedback wurde professionell entgegengenommen.

Die Nachspeise, Mandarine- Nougat mit Fleur de Sel und knuspriger Milch, erwies sich als perfekte Geschmackskombination (12,50 Euro), die wiederum Süße und Säure fein verband.

Taborturm

Kategorie: Restaurant

Adresse: Taborweg 7, 4400 Steyr

Telefon: 07252 / 919 09

Ruhetag: So, Mo u. Feiertage

Homepage: taborturm-steyr.at

Barrierefreiheit gegeben

Service: 5 von 6 Kochlöffel

Küchenleistung: 5 von 6 Kochlöffel

Ambiente: 5 von 6 Kochlöffel

Übrigens: Für Feiern gibt es zwei Säle (das Turmstüberl für bis zu 30, der große Saal für max. 70 Gäste). Hier erlaubte die Denkmalschutzbehörde lärmdämpfende Verkleidungen, im Restaurant leider nicht.

