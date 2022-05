Der Gast ist König. Diese inflationär verwendete Parole wird in Zeiten, in denen die Personalnot in der Gastronomie zum echten Problem angewachsen ist, eine schwer zu stemmende Herausforderung. Werner Schausberger, der "Lindenwirt" von Steinerkirchen, hatte keine Lust mehr auf zu wenig Zeit für die Gäste durch kurzfristige Personalausfälle samt erfolgloser Suche nach Ersatz und setzte einen radikalen Schnitt. Das Traditionswirtshaus, das seine Familie bereits in vierter Generation führt, hat