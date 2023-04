Selten schmeckt ein "Geang Matsaman" so gut wie im Coconut in der Marienstraße in Linz, diese Aussage hatte zehn Jahre lang Gültigkeit. So lange ist Pei-Hoa "Jenny" Pessl dem Betrieb als Inhaberin vorgestanden, jetzt hat sie ihn an Nachfolger Yong Chou und Ji Quing Quing übergeben.