Geheimtipp ist nicht die richtige Bezeichnung, denn als Gasthof hat das Haus mehr als 130 Jahre Tradition. Geschäftsleute aus der Region bringen ihre Kunden mit – und so mancher internationale Gast wird sich wohl gewundert haben, wo es hingeht, wenn in Steyrermühl an der Traunbrücke links in die schmale Waldstraße abgebogen wurde.