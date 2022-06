Schon bei der Ankunft vor dem Haus ist es zu spüren: Das Gefühl von Tradition, Wärme und Gastlichkeit. An der Vorderseite ranken sich Rosen empor, die Blumenkästen im alten Stil sind hübsch bepflanzt und am Giebel prangt ein Hirschkopf. Getoppt wird diese Ansicht nur vom Ausblick der Terrasse in Richtung Attersee und Höllengebirge.