Das Tor in andere Welten ist oft dort verborgen, wo andere achtlos vorübergehen. Am Bahnsteig 9 3/4 wie bei Harry Potter, wenn er nach Hogwarts will, oder in einem Kleiderschrank, der nach Narnia führt. In Wels zahlt es sich aus, in der Fußgängerzone Schmidtgasse rechts, hinter einem Schuhgeschäft, durch einen Torbogen und dann gleich wieder links in ein kleines unscheinbares Gasserl zu biegen – es lockt eine Reise nach Kalabrien.