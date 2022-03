Uns schmeckt das, was uns die Mutter zu schmecken gelehrt hat, sagte einst der französische Soziologe Leo Moulin. Blöd ist es nur, wenn die Ernährungsbildung aus Convenience und Fast Food besteht. Ein paar Glückspilze können zwar noch immer darauf vertrauen, dass daheim frisch gekocht wird. Einzig viele Lieblingsgerichte aus der Kindheit verschwinden langsam im Dickicht der globalisierten Einheitskost und existieren - wenn überhaupt - in Erinnerungen. Nur von diesen wird man nicht satt. Und in