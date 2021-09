Platz nehmen, genießen und seinen Gaumen auf Urlaub schicken. Klingt gut, ist es auch. Vor allem, wenn sich ein besonderes Platzl in Garsten befindet. Direkt neben der ehemaligen Benediktinerabtei, wo heute "bösen Jungs" eine gesetzliche Nachdenkpause verordnet wird, befindet sich der Wirt am Platzl. Das Wirtshaus mit schönem Gastgarten und holzverkleideter Stube mit Gewölbe hatte in der Vergangenheit mehrere Betreiber und wird seit April 2018 von der Familie Hamdan mit viel Gespür geführt.