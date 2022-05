Endlich hat das Kind einen Namen, der passt. Das Linzer Bier wurde in der Vergangenheit oft mit der Stahlstadt in Verbindung gebracht, obwohl die Braustätte in Zipf liegt. Das ist von Linz ungefähr so weit weg wie Budweis. Seit April wird nun in der Tabakfabrik offiziell Bier gebraut: das Linzer Zwickl, das Linzer Edelstahl und das Linzer Pale Ale. Drei vorzügliche, gut gehopfte und süffige Biere. Bald ergänzt ein Weizenbier das Sortiment.