Die gastfreundliche Gastwirtschaft

Es gibt mit Sicherheit Restaurants, die stylisher sind oder einladender wirken, wenn man sie betritt. Aber es gibt nur wenige Wirtshäuser, die Gastwirtschaft und Gastfreundlichkeit so gut miteinander verbinden wie der Wirt am Bach im Ortsteil Oberweis in Laakirchen. Kein Wunder, dass das Wirtshaus heuer von den KultiWirten ex aequo mit dem "Onke Heli" in Kirchberg bei Mattighofen zum KultiWirt des Jahres ausgezeichnet wurde.