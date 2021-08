Die etwas andere Buschenschank in Linz

Auf der Alm kennt man die Almausschank, in Franken spricht man von einer Heckenwirtschaft und wer in Linz ins LeBüsch essen geht, findet dort einen Stadtheurigen.

Allerdings, eine Buschenschank laut Gesetz, wo Bauern ihre Produkte verkaufen, darf man sich nicht erwarten. Aber zumindest locken eine Jausenkarte mit Tapas (9,90 Euro), fair bepreiste Weine zum Mitnehmen – und exklusive Speisen aus der Feder von Heinz Hanner. Der Haubenkoch zählt zu den kreativen Kochgeistern in Österreich, schloss im Mai 2016 seinen mehrfach gekürten Betrieb in Mayerling und konzipiert seitdem neue gastronomische Projekte. In Kitzbühel eröffnete er vor zwei Monaten das Restaurant Berggericht, etwas zeitgleich das LeBüsch in Linz.

Ceviche vom Zander mit erfrischendem Gurkensud Bild: P. Braun

Das Lokal im Graben stand zwei Jahre leer, und wurde mit einem neuen Innendesign erfrischend aufgewertet. Reduziert und klar, die Holzelemente erinnern an Skandinavien und Japan. Beim Eingang schauen Gäste dem Treiben im Graben zu, im hinteren Bereich wartet der hübsche Gastgarten. Die Küche ist einsehbar und ermöglicht auch den Köchen etwas mehr Freiheit. Herzstück ist die Vinothek. Wer zum Essen gerne eine Flasche öffnen möchte, ist also gut beraten, sich vorher im "Weinkeller" Inspirationen zu holen.

Heinz Hanner steht nicht in der Küche, aber in regelmäßigem Austausch mit Koch Richard Schlögl (vorher Mochi in Wien) und Restaurantleiterin Lisa Holzinger. Zukünftig soll das Konzept, ähnlich einem Franchisesystem, in Wien und Salzburg verwirklicht werden.

Herzhaftes Hendl mit lauwarmen Erdäpfelsalat Bild: P. Braun

Die Linzer sind also die ersten, die in Hanners kreative Welt eintauchen können. Das gelingt zum Beispiel mit Asia Tatar (11,90), ein pikantes mit der Hand geschnittenes Filet mit leicht bitterem, grellgrünem Wasabi-Kaviar. Oder in Limettensaft marinierter Zander (11,90 Euro), der mit erfrischendem Gartengurkensud und Kren-Eis die geschmacklich passende Antwort auf die letzten heißen Sommertage gibt.

Wer Gusto auf Klassiker hat, findet Gerichte wie Schweinsbraten mit Stöcklkraut und Knöderl (12,90 Euro), ein auf Heu gebettetes, knuspriges Backhenderl mit – jawoll – lauwarmen Erdäpfelsalat (12,90 Euro) oder würzige und cremige überbackene Schinkenfleckerl (9,80 Euro). Eine gschmackige Speise, allerdings nichts für zartbesaitete Kalorienzähler. Die Kreativität trabt beim Seesaibling mit Kürbis-Risotto, Hollerröster, Buchenpilzen und gerösteten Kürbiskernen (18,90 Euro) etwas davon und vernachlässigt dabei die geschmackliche Balance. Ideal wären weniger Komponenten. Köstlich umgesetzt ist dafür das ausgeborgte Dessert von Juan Amador, Österreichs einzigem Drei-Sterne-Koch: "Brick in the Wall" (9,90 Euro) zeigt sich als essbarer Legostein, der mit Süße, Säure, Bitterkeit und Knusper von Himbeeren, Vanille, Tonkabohnen, Gewürzen und roten Rüben spielt. Sehr fein.

Ein süßer Stein im Brett Bild: P. Braun

LeBüsch

Kategorie: Restaurant

Graben 24, 4020 Linz

Telefon: 0670/6044004

Ruhetag: Montag

www.lebüsch.at



Barrierefrei, Gastgarten, Vinothek und kleine Greißlerei

Küchenleistung: 4 von 6 Kochlöffel