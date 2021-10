Personalrochaden sind üblich. Nur als Rainer Stranzinger vor einem Monat bekannt gab, dass er sich nach 15 Jahren eine Auszeit nimmt und das Vier-Hauben-Restaurant Tanglberg in Vorchdorf verlässt, überraschte das einige. Mutmaßungen hatten Hochkonjunktur. Wer tritt in die großen Fußstapfen des einst jüngsten Zwei-Sterne-Kochs? Die Luft in der Vier-Hauben-Liga ist dünn, noch dazu sind Köche, die derart virtuos mit französischer Küche umgehen wie Stranzinger, rar gesät.