Beim Spiel in diesem Baukasten wird man satt

Nun, das Innviertel ist jetzt nicht gerade die klassische Burger-Region, aber was im KoCh Baukasten mitten in der Gemeinde Mehrnbach (Bezirk Ried) entlang der B141 geboten wird, kann sich auch in burgererfahrenen Kreisen sehen (und essen) lassen. 2020 hatte Christoph Koller (38), Wirtssohn und früher in der Haubengastronomie tätig, die zündende Idee, Speisen im Foodtruck anzubieten.