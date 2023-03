Afrikanische Köstlichkeiten mitten im Mühlviertel

"Ein Paar Frankfurter bitte." Mit diesem Wunsch kommen nach wie vor immer wieder Hungrige in Jennifer Oforis Imbiss an der B125 in Götschka bei Neumarkt. "Da muss ich die Herrschaften aber leider enttäuschen, denn seit Mai 2021 biete ich in dem ehemaligen Würstelstand ausschließlich afrikanische Spezialitäten an", erzählt die 33-Jährige Linzerin schmunzelnd. Sie stammt aus Ghana, ist aber bereits seit ihrem zehnten Lebensjahr in Österreich beheimatet.