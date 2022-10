Pilze faszinieren den besten Koch Österreichs. Die Passion begann vor zehn Jahren. "Der Auslöser war im Sommer. Meine Frau und ich nächtigten auf der Hochrindl in einer Selbstversorgerhütte auf 1400 Meter Seehöhe. Wir kochten das, was wir im Wald fanden und mitnahmen. Aber mich störte schon damals, dass ich viele Pilze nicht kenne. So habe ich angefangen, mich in die Literatur einzulesen", sagt Heinz Reitbauer vom Steirereck.