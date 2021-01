Parmesan im Test: Gute Noten für geriebenen Käse

Wem das Reiben zu lästig ist, der kann die beiden italienischen Hartkäse auch bedenkenlos gerieben kaufen, ergab ein Test der Arbeiterkammer Oberösterreich. Zehn von zwölf der untersuchten Fertigprodukte zum Drüberstreuen waren auch am Ende der Mindesthaltbarkeit noch einwandfrei, so das Ergebnis. Da geriebener Käse wegen der kleinen Raspeln eine größere Oberfläche im Vergleich zu Käse im Ganzen besitze, könnten die Fertigprodukte schneller von Keimen befallen werden, so die AK.

Die Konsumentenschützer raten, den Rest von geriebenem Käse luftdicht und vor Feuchtigkeit geschützt im Kühlschrank aufzubewahren. So bleibe er wochenlang haltbar. Eingefroren halten sich die Raspeln mehrere Monate.

Das genaue Testergebnis gibt’s auf ooe.arbeiterkammer.at