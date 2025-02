Overnight Oats und Porridge: Schimmelpilze in vier von 13 getesteten Packungen

In vier von 13 Produkten wurden Schimmelpilze gefunden, in einem zusätzlich das umstrittene Pestizid Glyphosat. Schimmelpilzgifte wirken als starkes Zellgift, das den Verdauungstrakt angreift und das Immunsystem schwächt, berichtete die Interessenvertretung am Mittwoch.

Alle sieben Bio-Produkte waren frei von Schimmel und Pestiziden. Bio gibt es die Haferflocken von 0,85 Euro bis 1,79 Euro pro 500 Gramm. Von den sechs konventionellen Produkten im Test waren vier belastet. Diese zählten mit einem Preis von 0,69 Euro pro 500 Gramm alle zu den günstigsten im Test, wiewohl ein konventionelles Produkt zu diesem Preis einwandfrei war.

Schimmelpilze ab gewisser Menge gefährlich

Schimmelpilze sind erst ab einer gewissen Menge gefährlich für die Gesundheit. Um die laut der europäischen Gesundheitsbehörde so genannte täglich tolerierbare Aufnahmemenge zu erreichen, müsste ein Erwachsener täglich 63 Gramm der Haferflocken mit der höchsten Schimmelpilzgiftkonzentration im Test essen, ein Kind würde diese bereits bei der halben Menge erreichen.

In der Packung mit der höchsten Schimmelpilzbelastung wurde auch das umstrittene Pflanzenschutzmittel Glyphosat festgestellt, das von der Weltgesundheitsorganisation ursprünglich als wahrscheinlich krebserregend eingestuft war, nach einer anderen Bewertung der europäischen Gesundheitsbehörde EFSA jedoch 2023 für weitere zehn Jahre zugelassen wurde.

Das Testergebnis im Überblick:

