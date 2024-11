Großer Erfolg bei OÖN-Weinshow

SIERNING. Wenn die Tage kürzer, nebeliger und kälter werden, heizt man idealerweise den Ofen ein, schiebt einen Hirschbraten ins Rohr und genießt dazu eine rote Premium-Cuvée aus Österreich. Aber wieso nur eine?

Im Forsthof Sierning verkosteten 100 OÖNachrichten-Leser bei der Weinshow 22 verschiedene Rotweine, wählten ihren Favoriten und genossen ein köstliches Menü, bestehend aus Entenbrust, Hirschbraten mit Blaukraut und Schomlauer Nockerln.

Weinshow-Prinzip

Die Regeln für die regelmäßig ausverkaufte Publikumsverkostung sind seit mehr als einem Jahrzehnt unverändert: Die vinophilen Gäste verkosten zu einem vorgegebenen Thema die eingereichten Weine verdeckt. Der Winzer, dessen zwölf Flaschen zuerst ausgetrunken werden, geht als Sieger hervor. Vor der Weinshow degustierten die Sommeliers Reinhold Baumschlager, Hans Stoll und Philipp Braun die Weine ebenso verdeckt und bewerteten nach dem anerkannten 20-Punkte-System.

Weinshow-Sieger

Für die Sommeliers war die Cuvée La Maison (Merlot und Cabernet Sauvignon) vom Deutschkreutzer Bernhard Ernst die beste des Abends. Zweiter wurde Reinhold Krutzler aus Deutsch Schützen mit der Cuvée Alter Weingarten (Blaufränkisch und Zweigelt). Den dritten Platz erzielte Horst Gager mit der Cuvée Cablot (Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot).

Die nach dunklen Kirschen, Cassis und Nougat schmeckende Cuvée kam auch beim Publikum besonders gut an. Alle Flaschen wurden zuerst ausgetrunken, gleichbedeutend mit dem Publikumssieg. Viele schwärmten auch von der Cuvée Rosenberg (Blaufränkisch, Zweigelt, Merlot) von Walter Glatzer aus Göttlesbrunn, die den zweiten Platz erzielte. Dritter wurde Landauer-Gisperg mit Black Betty. Die Cuvée aus Roesler, Ráthay und St. Laurent war als Pirat vor zehn Jahren bei einer Weinshow auch schon am Stockerl. Übrigens damals auch im Forsthof Sierning.

Nächste Weinshow am 4. April, Landhotel Grünberg, Traunsteinstraße 109, 4810 Gmunden; Jubiläumsveranstaltung: 20 Jahre Weinshow, Thema: Grüner Veltliner; Kosten: 65 Euro (OÖNcard: 63 Euro) inkl. Mehr-Gang-Menü und Wein; Beginn: 18 Uhr; Am 5. April: tagsüber Kochkurs, am Abend 10 Weine aus den Jahren 2003 bis 2023, Info: 07612/77700, hotel@gruenberg.at

