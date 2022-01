Ernährungswissenschafterin und Trendforscherin Hanny Rützler zeigt im Food Trend Report 2022, wohin die kulinarische Reise in Zukunft geht. Seit 25 Jahren analysiert sie die Entwicklung der Lebensmittel- und Gastronomiebranche. Die OÖN haben Haubenköchin Elisabeth Grabmer von der Waldschänke in Grieskirchen und Werner Traxler und Michael Steininger vom Muto in der Linzer Altstadt gebeten, diese Trends zu analysieren.