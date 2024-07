Olympia kulinarisch: Was Österreichs Athleten in Frankreich am liebsten essen

Croissants, Macarons, Crêpes und Pain au chocolat – Österreichs Olympia-Athletinnen und -Athleten begeistern sich abseits der Verpflegung im Olympischen Dorf sich vor allem für die Süßspeisen der typisch französischen Küche. Manche sind aber auch einer deftigen Zwiebelsuppe gegenüber nicht abgeneigt. Champagner darf ruhig auch fließen – aber erst nach dem Wettkampf! Und wer wie Judoka Aaron Fara französisches Essen überhaupt nicht mag, findet trotzdem etwas, das ihm schmecken würde: "Eine Medaille."

Das Baguette oder das Croissant nach dem Aufstehen lassen sich viele ÖOC-Sportler nicht nehmen. "So ein Croissant in der Früh ist immer gut", sagt Trampolinspringer Benny Wizani. "Die Backwaren sind ein Highlight", stimmte Segler David Hussl zu. "Backen können sie richtig gut", meinte auch seine Kollegin Alina Kornelli. "Ich bin das erste Mal in Paris. Ich werde jeden Tag Croissants essen", will es Badmintonspieler Collins Filimon voll auskosten. Und Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger liebt Pain au chocolat. "Die essen wir immer auf Teneriffa. Wir haben ausgemacht, dass wir in Paris ein echtes essen. Das will ich am Tag nach dem Finale tun."

Mit und ohne Olympia kommt Judokämpfer Samuel Gaßner in den Genuss süßer Leckereien wie Tartes: "Die Mutter meiner französischen Freundin ist Konditorin in Paris, da gibt es oft Nachspeisen." Die Macarons in den Geschmacksrichtungen "Schoko und Erdbeere" haben es Turnerin Charlize Mörz besonders angetan. Judokämpferin Lubjana Piovesana hofft auf ein Gratis-Angebot im olympischen Dorf. "Ich liebe sie. Ich habe sie mal auf den Champs-Élysées gekauft, die waren so teuer."

Nutella-Crêpes

Speerwerferin Victoria Hudson kann man damit nicht locken. "Nur süß und irgendwie komisch", sagte die Niederösterreicherin. Dafür steht sie auf Nutella-Crêpes. Springreiterin Katharina Rhomberg bezeichnete die ultradünnen Küchlein sogar als ihre "französische Lieblingsspeise". Die Synchronschwimmerinnen Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandris wissen genau, was sie wollen: "Nur die Süßigkeiten." Ein Experte auf dem Gebiet Essen ist Schütze Martin Strempfl, der als gelernter Koch im Beruf aktiv und auch Küchenchef war: "Bei der Küche, die wir in der Berufsschule lernen, kommt ja ganz viel aus der klassischen französischen Küche. Auch die französische Sprache hat einen großen Stellenwert in der Küche. Begriffe wie Jus, demi-glace, Mise en Place sind alles Sachen, die aus der französischen Küche kommen. Es ist es für mich etwas ganz Besonderes, auch in dieses Ambiente einzutauchen", erzählte er.

Als "relativ frankophil" bezeichnet Ruderin Louisa Altenhuber ihre Familie. "Meine Großmutter mütterlicherseits ist im Saarland aufgewachsen, genau an der Grenze zu Frankreich. Sie ist zweisprachig und kocht dementsprechend viel französische Küche – Ratatouille und so weiter. Als Leichtgewichts-Ruderin muss ich eine gewisse Diät einhalten. Ich glaube, das Mousse au Chocolat hole ich mir danach."

Köstlich: Zwiebelsuppe

Genaue Vorstellungen hat Sprinter Markus Fuchs: "Zwiebelsuppe mag ich gern, aber eher nach dem Wettkampf. Aber ich visualisiere schon seit ein paar Jahren einen schönen Cafe oder eine heiße Schokolade mit einem Croissant." Taekwondo-Kämpferin Marlene Jahl hat sich durch die Klassiker inklusive Schnecken schon durchprobiert ("kann man machen") und kam zum Schluss: "Zwiebelsuppe schmeckt mir extrem. Und Brot und Camembert."

In die Liste der Schnecken-Verweigerer reihen sich neben Piovesana und Gaßner auch Segler Benjamin Bildstein, Triathlet Alois Knabl, Golferin Emma Spitz, Schwimmer Bernhard Reitshammer und Ruderin Lara Tiefenthaler ein.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper