Oberösterreichs Haubenköche bieten in Wien Gourmet-Gerichte to go

Philip Rachinger vom Mühltalhof in Neufelden hat den Pop-Up-Store im Herzen Wiens ins Leben gerufen. "Wir wollen auf die oberösterreichische Küche aufmerksam machen und Liebhaber einer guten, bodenständigen Küche mit unseren Take-aways verwöhnen", sagt der Vier-Hauben-Koch, der am Freitag, 12. März, als Erster hinter dem Herd steht. Am Wochenende folgen Werner Traxler vom Muto in Linz und Harald Irka vom Pfarrhof in St. Andrä-Höch.

Insgesamt sind es elf heimische Spitzenköche, die Rachinger für das Projekt begeistern konnte. Am 20. und 21. März schwingen Lukas Nagl (Das Bootshaus in Traunkirchen) und Florian Gintenreiter (Rahofer in Kronstorf) den Kochlöffel. Am darauffolgenden Wochenende (26. bis 28. März) teilen sich Clemens Grabmer (Waldschänke in Grieskirchen), Thomas Hofer (Bergergut in Afiesl) sowie Marco Barth und Sebastian Rossbach (Restaurant Rossbarth in Linz) die Küche. Das Finale machen am Osterwochenende (2. bis 4. April) Lukas Kienbauer (Restaurant Lukas in Schärding) und Lukas Kapeller (Restaurant Kapeller in Steyr).

Location ist immer dieselbe: Feinschmecker können sich die Gerichte bei der "Hausbar" im Künstlerhaus (Albertina Modern) im Zentrum Wiens abholen. Es stehen nicht nur unterschiedliche Köche am Herd, sondern auch unterschiedliche Speisen am Plan.

Oberösterreichs erste "Pop-Up-Küche" Wiens ist ein Projekt vom Oberösterreich Tourismus. "Es bietet eine optimale Gelegenheit, neue Gäste für unsere regionale Küche zu begeistern und Urlaubsvorfreuden zu wecken", sagt Geschäftsführer Andreas Winkelhofer.

Nähere Infos vor allem auch zur jedes Wochenende wechselnden Speisekarte unter oberoesterreich.at/upperstreetfood

Bestellung: 0664 / 75010417, reservierung@hausbar-wien.at