Oberösterreichs Bäcker zeigen, was sie können

Was in wirklich guten Broten drinsteckt

24 von ihnen präsentieren am 22. April beim 2. Oberösterreichischen Bäckertag ausgewählte Produkte aus ihrem Sortiment. Von 10 bis 16 Uhr zeigen sie in den Promenaden Galerien Linz, worauf es bei Brot, Weckerl und Co ankommt und was drinsteckt. Außerdem stellen sie flaumige und knusprige Köstlichkeiten zum Verkosten zur Verfügung. Präsentiert wird die Veranstaltung von den OÖNachrichten, der Eintritt ist frei.