Noch mehr Infos über gutes Essen

Welches Mehl nehme ich am besten zum Brotbacken? Wie gut ist unsere Milch, wie kaufe ich nachhaltig ein und was könnte ich aus den Resten vom Vortag kochen?

Antworten auf Fragen wie diese gibt’s ab jetzt auf www.esserwissen.at. Die neue kostenlose Online-Plattform der Landwirtschaftskammer Oberösterreich (LWK OÖ) ist nicht nur ein Nachschlagewerk, sondern bietet auch die Möglichkeit, mit Experten in Kontakt zu treten.

"Hinter den Esserwissern – der Name leitet sich augenzwinkernd vom Begriff Besserwisser ab – steckt das Wissen von Seminar-Bäuerinnen und Bauern sowie Ernährungswissenschaftern", erklärt Karl Grabmayr, Vizepräsident der Landwirtschaftskammer bei einer Pressekonferenz in Linz. Konzipiert wurde der "Online-Marktplatz der Weiterbildung und vernetzten Ernährungsthemen" von Katrin Fischer.

"Uns war vor allem der Social-Media-Bereich wichtig. Nicht jeder Bauer und jede Bäuerin haben einen eigenen Facebook-, Instagram- oder Snapchat-Account. Via esserwissen.at sind sie ab sofort aber dennoch vernetzt und haben damit die Möglichkeiten, mit interessierten Menschen in Kontakt zu treten", erklärt die Ernährungswissenschafterin der Landwirtschaftskammer.

Die Website gliedert sich in den Bereich Lebensmittelkunde mit vielen Infos und Warenkunde, in Ernährungswissen mit Mythen und Trends und die Sparte "Nachhaltig kochen". "Das funktioniert ohne Rezepte und soll zum Ausprobieren anregen, sagt Fischer. "Denn da kann man sich zum Beispiel anschauen, was man mit den Zutaten, die man zu Hause hat, alles ,zaubern‘ kann."