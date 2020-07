Nice-Cream  gesundes Eis zum Selbermachen

Keine künstlichen Aromen, kein zugesetzter Zucker: Aus gefrorenen Bananen und Pflanzenmilch lässt sich ruckzuck eine köstliche Erfrischung zaubern. Und die kann man dann nach Lust und Laune abwandeln.

Grundrezept mit Bananen und Milch

Bild: Verlag

Zwei bis drei geschälte Bananen in Stücke schneiden und einfrieren (je reifer, desto besser, dann lassen sie sich leichter pürieren und das Eis wird cremiger und süßer). Mindestens sechs Stunden, am besten aber über Nacht.

Die gefrorenen Bananen mit 50–100 ml Pflanzenmilch wie zum Beispiel Mandel-, Hafer-, Kokos- oder Sojamilch im Mixer pürieren. Wer’s süßer mag, kann Agavendicksaft oder Honig dazugeben.

Piña-colada-Rezept von Gizy Reininger

Zutaten: Zwei sehr reife Bananen, drei bis vier EL Ananasmus, etwas Kokosfleisch/-milch aus der Dose (der festere Teil oben)

Zubereitung: Bananen in kleine Stücke schneiden und mindestens sechs Stunden einfrieren. Alle Zutaten gut mixen, ev. einen Schluck vom Kokoswasser dazugeben und in einem Zerkleinerer mixen. Danach beliebig toppen, z. B. mit Ananas und Kokosraspeln.

Nice-Creme: Eine Variante mit Beeren

Zutaten: Sehr reife Bananen, Beeren nach Geschmack, ca. 100 ml Pflanzenmilch

Zubereitung: Die gefrorenen Bananen gemeinsam mit den am besten auch gekühlten Beeren (einige zum Dekorieren aufheben) und der Pflanzenmilch in einem leistungsstarken Standmixer fein pürieren. Das Eis in Schalen oder Gläser geben und mit den restlichen Beeren dekorieren.

… und eine für Schokoladeeis-Fans

Für alle, die nicht auf Schokolade verzichten wollen, ist diese Nice-Cream perfekt. Dafür mixt man zu den gefrorenen Bananen Nüsse nach Wahl – und so viel Schokolade wie gewünscht. Bananen über Nacht einfrieren, danach mit Milch und Kakaopulver fein pürieren. Das Eis in ein schönes Glas geben und dekorieren – mit Pistazien, Schokoraspeln, Kokosflocken, Schlagobers, Schokolinsen …

Artikel von Valerie Hader v.hader@nachrichten.at