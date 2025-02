Neuer Thermomix kommt

Der 1971 erfundene Thermomix ist das wichtigste Produkt für Vorwerk. 2019 wurde der TM6 auf den Markt gebracht, Mitte April steht das Nachfolgermodell TM7 zur Auslieferung bereit, teilte das deutsche Unternehmen mit. Damit soll es möglich sein, Lebensmittel und Gerichte ohne Deckel zu garen. Mit 1549 Euro kostet das Gerät 50 Euro mehr als bisher.

In Blogs war lange gerätselt worden, welche Eigenschaften ein neuer Thermomix haben könnte. Spekuliert wurde unter anderem über den Einsatz von künstlicher Intelligenz und einer Sprachsteuerung. Solche Funktionen sind zunächst nicht enthalten, sollen künftig aber verfügbar sein, heißt es.

Andere Unternehmen wie Bosch, Moulinex und Kenwood bieten vergleichbare Produkte an. Der Name Thermomix ist allerdings bei vielen Menschen als Oberbegriff für Küchenmaschinen hängen geblieben. „Thermomix ist Kult und hat einen ikonischen Status. Starke Marken polarisieren, Leute lieben oder hassen sie“, sagte Martin Fassnacht, Marketing-Professor an der Düsseldorfer Wirtschaftshochschule.

