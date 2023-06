Neue Vinothek in Valentin

Ziegen gelten als neugierig, intelligent, wählerisch, und sie sind gesellig. Und sie stehen als Namenspatron für das Lokal Capra (lateinischer Begriff für Ziege, Anm.) von Helena Jordan in St. Valentin. Man könnte auch G.O.A.T. sagen, also Ziege auf Englisch oder "Greatest Of All Time". Denn genau das bedeuten Capra und St. Valentin für Jordan. "Dieser Ort ist das Beste, was uns passieren konnte. Es ist das Ergebnis der Arbeit vieler Jahre. Zwischen Wien, New York, Oslo und St.