Corona verlangt den Gastronomen einiges an Durchhaltevermögen ab. Manche verwöhnen die Gäste trotz Lockdown und bieten Abholservice und Lieferdienste an. Die OÖN stellen diesen Wirten ab sofort eine kostenlose Plattform zur Verfügung, auf der sie sich präsentieren können. Und Feinspitze und Genießer in ganz Oberösterreich können auf einen Klick erfahren, welches Gasthaus welche Gerichte anbietet. Gansl gibt’s zum Beispiel beim Ganglwirt in Außertreffling.