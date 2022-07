Neue Brauerei in Schudutz

Schudutz 35. Diese Adresse sollten sich Biergenießer merken. Die Zufahrt dorthin auch. Denn der Betrieb ist nur schwer zu finden. Wer allerdings von der Autobahnabfahrt Haag (NÖ) die drei Kilometer bis zum Bauernhaus erfolgreich meistert, wird mit herrlichem Blick in die Landschaft und drei Biersorten belohnt.

Von Texas nach Haag

"Wir wollten immer ein Bauernsacherl. Als wir das Haus gesehen haben, wussten wir, das ist es", sagt Michael Just. Der ausgebildete Techniker lebte fast auf der ganzen Welt. Geboren in Südafrika, aufgewachsen in Singapur und Houston, studiert in Norddeutschland – und beschäftigt bei der voestalpine in Texas. Dort arbeitete er mit seiner Frau Manuela Engelbrecht, bis sich die zwei Abenteurer dazu entschlossen, zwei Jahre auf dem Segelboot durch die Karibik zu schippern und neue Gedanken zu fassen: Eine eigene Brauerei war einer davon. Naheliegend, denn Engelbrecht stammt aus einer Braufamilie in der Oberpfalz, plumpste als Kind ins Kühlschiff und ist von Bier beseelt. "Bei mir drehte sich immer alles um Bier. Ich bin ständig im Brauhaus gewesen. Der Geruch in der Brauerei erinnert mich immer an meine Kindheit", sagt die Braumeisterin.

Durch Zufall erfuhr das Ehepaar, dass die Braugut-Anlage in Klosterneuburg verkauft wird – und schlug zu. Der Bauernhof wurde in zwei Jahren umgestaltet, die Brauerei installiert und der Brauprozess mit drei Sorten (4,50 Euro á 0,5 Liter) gestartet: Gebraut werden das süffige Märzen "Treibstoff", das malzbetonte Lager "Lagerspiel" und das herbe Pils "Zweitakter". "Wir wollen ein großes Spektrum abbilden, aber keine Experimente wie IPA (Indian Pale Ale, Anm.) oder Bier mit Ingwer starten", sagt Engelbrecht.

Alle Biere sind unfiltriert, werden im Betrieb etikettiert und in Flaschen mit Bügelverschluss gefüllt. Hopfen kommt aus dem Mühlviertel und aus Bayern, Malz aus Grieskirchen. Es wird überlegt, selbst Hopfen und Braugerste anzubauen. Elf Hektar Grund, davon fünf Hektar Ackerfläche wären vorhanden.

Freitag und Samstag ist geöffnet, Tische in der Wiese für Biergenuss mit Jause sind in Planung. "Fälschlicherweise wird unsere Brauerei als Hobby gesehen. Für uns ist es eine Erfüllung. Wir haben Spaß damit", sagt Just. www.braugut.at