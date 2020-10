Roithers Ripperl wird Kultstatus nachgesagt. Und das seit 40 Jahren. Das Erfolgsrezept ist denkbar einfach: Schwein aus Oberösterreich, Salz, Pfeffer, Kümmel und ein Rohr, wo die Ripperl zur geschmacklichen Vollendung gebraten werden. So hat es in der Mühlviertler Familie Tradition. So wird es seit Jahrzehnten gemacht.