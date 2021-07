MSC gegen Siegel-Guide

In seinem neuen Gütezeichen-Guide stuft Greenpeace das MSC-Zeichen, mit dem Fisch gekennzeichnet wird, als nicht vertrauenswürdig ein. MSC wehrt sich jetzt gegen die Vorwürfe: "Greenpeace formuliert in seinem Guide zum Teil Falschaussagen und stellt wichtige Kontextinformationen nicht bereit." Darüber hinaus sei die Bewertungsmethodik dieser "Analyse" undurchsichtig. Welche Methodologie der Bewertung zugrunde liegt, bleibe unklar. Weltweit stammen derzeit 15 Prozent aller Fänge aus MSC-zertifizierter Fischerei. Damit bewege sich der MSC immer noch in einer Nische.

Greenpeace untersucht Gütesiegel hinsichtlich der Vertrauenswürdigkeit und ihres Beitrags zu Umwelt- und Gesundheitsschutz.