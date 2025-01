Most-Wissen: Das Apfel-Abonnement

Als Apfel mit Geschmack und Charakteraussehen hat man es heute bei den Konsumenten nicht so leicht. Aber was heißt heute? Eigentlich merkt man seit 20 Jahren, dass für viele Sorten kein Platz mehr ist – auch wenn sie noch so gut schmecken. 30.000 Apfelsorten gibt es weltweit, in Österreich sind es circa 2000, wobei in den Supermärkten gerade einmal fünf bis zehn eine Rolle spielen. Die anderen sind scheinbar nicht gewünscht.